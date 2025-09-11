Milano 11:47
Francoforte: calo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il leader delle energie rinnovabili, che mostra un decremento dell'1,81%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens Energy rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Siemens Energy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 94,84 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 92,66. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 97,02.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
