Siemens Energy, scendono le quotazioni a Francoforte

(Teleborsa) - Scende sul mercato il leader delle energie rinnovabili, che soffre con un calo del 6,74%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Energy più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Siemens Energy rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 106,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 102,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 110,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
