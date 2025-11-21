Siemens Energy, scendono le quotazioni a Francoforte

(Teleborsa) - Scende sul mercato il leader delle energie rinnovabili
, che soffre con un calo del 6,74%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Energy
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Siemens Energy
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 106,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 102,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 110,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)