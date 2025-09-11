Francoforte: si concentrano le vendite su Nemetschek

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Nemetschek
, che presenta una flessione del 2,23% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Nemetschek
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Nemetschek
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 108,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 111,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 108.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)