Francoforte: si concentrano le vendite su Nemetschek

Nemetschek

Germany MDAX

Nemetschek

Germany MDAX

Nemetschek

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,23% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 108,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 111,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 108.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)