Francoforte: si concentrano le vendite su Nemetschek

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Nemetschek, che presenta una flessione del 2,23% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Nemetschek rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Nemetschek suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 108,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 111,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 108.

