Garofalo Health Care, outlook confermato dopo secondo trimestre particolarmente positivo

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -(GHC), società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha chiuso ilconconsolidati pari a 258,2 milioni di euro, in aumento di 6,7 milioni di euro rispetto a 251,5 milioni di euro del 1H2024 (+2,6%). I risultati del 1H2025 del Gruppo GHC, al pari dei risultati del 1H2024, includono il pieno contributo del Sanatorio Triestino, acquisito a maggio 2023, e del Gruppo Aurelia Hospital, acquisito a novembre 2023.L'consolidato si è attestato a 47,2 milioni di euro, con una marginalità del 18,3%. Tale valore riflette l'attesa performance positiva del secondo trimestre, in crescita rispetto al 2Q2024 invertendo pertanto l'andamento registrato nei primi mesi.Ilsi è attestato a 19,5 milioni di euro, con un incremento di 0,5 milioni di euro rispetto a 19 milioni di euro del 1H2024 (+2,6%). Tale valore riflette: (i) oneri finanziari netti per 5,7 milioni di euro, in riduzione di 1 milione di euro vs. 6,7 milioni di euro nel 1H2024 principalmente per effetto del minor costo medio del debito grazie alle nuove condizioni del finanziamento sottoscritto a luglio 2024 e (ii) imposte pari a 8,3 milioni di euro, in crescita di 0,6 milioni di euro rispetto a 7,7 milioni di euro del 1H2024 alla luce del maggior risultato ante imposte.Al 30 giugno 2025 la(PFN) di GHC risulta pari a 203,6 milioni di euro, data da liquidità per 26,5 milioni di euro e debito finanziario per 230,1 milioni di euro. Nel corso del 1H2025 il Gruppo hacomplessivamente 10,5 milioni di euro (8,2 milioni di euro nel 1H2024), di cui 7,9M milioni di euro di mantenimento e 2,6 milioni di euro di ampliamento e sviluppo."I risultati dei primi sei mesi beneficiano di unche ci consente di confermare le nostre aspettative di crescita organica sui 12 mesi del 2025 - ha commentato l'- Le prospettive del Gruppo continuano ad essere particolarmente favorevoli grazie anche al continuo riconoscimento di importanti extra-budget incrementali (alcuni dei quali accordati anche nei mesi estivi a valere sull'esercizio 2026), nonché alle ulteriori risorse stanziate dalla Regione Lazio per la riorganizzazione dell'area territoriale/psichiatrica con nuove tariffe migliorative e con ulteriori potenziali accreditamenti su cui stiamo concretamente lavorando. Segnalo infine, con grande soddisfazione, l'avvio ad agosto delle opere di ampliamento destinate alla realizzazione del Centro Cuore Cardiovascolare presso l'Aurelia Hospital, che sarà ultimato entro la fine del 2026 e che doterà il nostro Gruppo e la Regione Lazio di un'eccellenza sanitaria di riferimento internazionale".