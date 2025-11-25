Milano 11:30
Eurozona: l'EURO STOXX Health Care mostra un andamento leggermente negativo

Eurozona: l'EURO STOXX Health Care mostra un andamento leggermente negativo
Si muove al ribasso il comparto sanitario dell'Area Euro, che perde lo 0,58%, scambiando a 907,39 punti.
