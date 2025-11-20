Milano
14:51
43.143
+1,15%
Nasdaq
19-nov
24.641
0,00%
Dow Jones
19-nov
46.139
+0,10%
Londra
14:51
9.574
+0,70%
Francoforte
14:51
23.454
+1,26%
Giovedì 20 Novembre 2025, ore 15.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Health Care
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
20 novembre 2025 - 15.00
Il
Comparto sanitario dell'Area Euro
guadagna l'1,10% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 910,61 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Health Care, che cresce senza forza
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Health Care
Titoli e Indici
Euro Stoxx Health Care
+1,02%
Altre notizie
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Health Care
Vola a Eurozona l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Health Care
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto