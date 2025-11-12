Milano 16:47
44.908 +1,05%
Nasdaq 16:47
25.481 -0,21%
Dow Jones 16:47
48.304 +0,78%
Londra 16:47
9.916 +0,17%
Francoforte 16:47
24.399 +1,29%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Health Care
In rialzo il comparto sanitario dell'Area Euro, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 931,04 punti.
Condividi
```