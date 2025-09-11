Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 20:50
24.013 +0,68%
Dow Jones 20:50
46.080 +1,30%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

In evidenza Norwegian Cruise Line Holdings sul listino di New York
Protagonista la principale compagnia di navigazione, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,84%.
