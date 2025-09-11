Londra: positiva la giornata per Fresnillo

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader mondiale dell'argento
, che lievita del 2,02%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fresnillo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Fresnillo
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,35 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,77.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)