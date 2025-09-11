Milano 11:48
Londra: positiva la giornata per Fresnillo

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader mondiale dell'argento, che lievita del 2,02%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fresnillo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Fresnillo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,35 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,77.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
