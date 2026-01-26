Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:34
25.775 +0,66%
Dow Jones 17:34
49.250 +0,31%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Londra: in rally Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in rally Fresnillo
Effervescente il leader mondiale dell'argento, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,41%.
Condividi
```