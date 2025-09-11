Milano
15:11
42.329
+0,64%
Nasdaq
10-set
23.849
0,00%
Dow Jones
10-set
45.491
-0,48%
Londra
15:11
9.260
+0,38%
Francoforte
15:11
23.670
+0,16%
Giovedì 11 Settembre 2025, ore 15.28
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: brillante l'andamento di Inditex
Madrid: brillante l'andamento di Inditex
Migliori e peggiori
,
In breve
11 settembre 2025 - 13.00
Bene la
società spagnola attiva nel settore tessile
, con un rialzo dell'1,89%.
Condividi
Leggi anche
Vola a Madrid Inditex
Madrid: balza in avanti Inditex
Madrid: allunga il passo Inditex
Inditex, vendite semestrali in leggero aumento a 18,4 miliardi di euro
Titoli e Indici
Industria De Diseno Textil
+2,03%
Altre notizie
Madrid: brillante l'andamento di Acerinox
Madrid: brillante l'andamento di Acerinox
Madrid: andamento rialzista per Banco Santander
Madrid: andamento negativo per Indra
Madrid: andamento sostenuto per ACS
Madrid: andamento negativo per Banco Santander
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto