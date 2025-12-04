Milano 13:03
Madrid: scambi al rialzo per Inditex
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola attiva nel settore tessile, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Inditex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Inditex rispetto all'indice.


Lo status tecnico di breve periodo di Inditex mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 55,08 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 53,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 56,66.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
