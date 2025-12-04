Madrid: scambi al rialzo per Inditex

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola attiva nel settore tessile
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Inditex
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Inditex
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Inditex
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 55,08 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 53,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 56,66.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)