Milano 11:13
44.228 +0,29%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 11:13
9.804 +0,30%
Francoforte 11:12
24.000 +0,17%

Madrid: scambi in positivo per Inditex

Migliori e peggiori
Madrid: scambi in positivo per Inditex
(Teleborsa) - Scambia in profit la società spagnola attiva nel settore tessile, che lievita dell'1,86%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Inditex più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Inditex. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 56,18 Euro. Primo supporto visto a 55,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 54,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```