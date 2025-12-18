Madrid: scambi in positivo per Inditex

(Teleborsa) - Scambia in profit la società spagnola attiva nel settore tessile
, che lievita dell'1,86%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Inditex
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Inditex
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 56,18 Euro. Primo supporto visto a 55,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 54,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)