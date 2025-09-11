Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 20:50
24.013 +0,68%
Dow Jones 20:50
46.080 +1,30%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,28 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,28 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,28 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```