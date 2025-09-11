New York: exploit di Builders FirstSource

fornitore di prodotti per l'edilizia

S&P-500

Builders FirstSource

Builders FirstSource

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,71%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 151 USD. Primo supporto visto a 143,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 138,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)