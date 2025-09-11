Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 18:12
24.007 +0,66%
Dow Jones 18:12
46.060 +1,25%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: giornata depressa per Monolithic Power Systems

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, con una flessione del 2,56%.

Lo scenario su base settimanale di Monolithic Power Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Monolithic Power Systems, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 851,5 USD. Primo supporto visto a 824,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 815.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
