Wall Street perlopiù all'insegna degli acquisti frazionali ma debole il Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue perlopiù in frazionale rialzo la seduta di Wall Street,
mentre il Dow Jones
lascia sul parterre lo 0,39% e l'S&P-500
, si muove intorno alla parità. Positivo il Nasdaq 100
(+0,56%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,5%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti beni di consumo secondari
(+0,93%), sanitario
(+0,87%) e telecomunicazioni
(+0,86%). Nel listino, i settori utilities
(-1,78%), materiali
(-1,48%) e energia
(-1,22%) sono tra i più venduti.
Complessivamente in clima risente delle questioni geopolitiche con il presidente degli Stati Uniti Trump che ha riacceso la sua ambizione di acquisire la Groenlandia
, citando le priorità per la sicurezza nazionale nella regione artica e le risorse minerarie inutilizzate dell'isola. Intanto prezzi del petrolio in calo dopo che lo stesso Trump ha detto che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sull'import di greggio venezuelano
.
Sul fronte macroeconomico, nell'attesa dei dati sul job report in calendario venerdì, i dati ADP
sull'occupazione privata hanno mostrato che i posti di lavoro sono cresciuti meno delle attese a dicembre 2025. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di 41 mila posti di lavoro, dopo i -32 mila del mese precedente. Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 49 mila unità.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Amgen
(+3,10%), Home Depot
(+2,86%), Microsoft
(+2,17%) e Salesforce
(+1,59%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar
, che continua la seduta con -2,85%.
Preda dei venditori United Health
, con un decremento del 2,54%.
Si concentrano le vendite su Nike
, che soffre un calo del 2,24%.
Vendite su 3M
, che registra un ribasso del 2,14%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Intel
(+6,84%), Datadog
(+6,29%), CrowdStrike Holdings
(+5,71%) e Palo Alto Networks
(+4,92%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Western Digital
, che prosegue le contrattazioni a -9,32%.
Pesante Seagate Technology
, che segna una discesa di ben -8,01 punti percentuali.
Seduta negativa per Monolithic Power Systems
, che scende del 5,14%.
Sensibili perdite per Marvell Technology
, in calo del 4,39%.