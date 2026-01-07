Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 19:28
25.753 +0,44%
Dow Jones 19:28
49.193 -0,54%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Wall Street perlopiù all'insegna degli acquisti frazionali ma debole il Dow Jones

Commento, Finanza
Wall Street perlopiù all'insegna degli acquisti frazionali ma debole il Dow Jones
(Teleborsa) - Prosegue perlopiù in frazionale rialzo la seduta di Wall Street, mentre il Dow Jones lascia sul parterre lo 0,39% e l'S&P-500, si muove intorno alla parità. Positivo il Nasdaq 100 (+0,56%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,5%).

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti beni di consumo secondari (+0,93%), sanitario (+0,87%) e telecomunicazioni (+0,86%). Nel listino, i settori utilities (-1,78%), materiali (-1,48%) e energia (-1,22%) sono tra i più venduti.

Complessivamente in clima risente delle questioni geopolitiche con il presidente degli Stati Uniti Trump che ha riacceso la sua ambizione di acquisire la Groenlandia, citando le priorità per la sicurezza nazionale nella regione artica e le risorse minerarie inutilizzate dell'isola. Intanto prezzi del petrolio in calo dopo che lo stesso Trump ha detto che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sull'import di greggio venezuelano.

Sul fronte macroeconomico, nell'attesa dei dati sul job report in calendario venerdì, i dati ADP sull'occupazione privata hanno mostrato che i posti di lavoro sono cresciuti meno delle attese a dicembre 2025. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di 41 mila posti di lavoro, dopo i -32 mila del mese precedente. Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 49 mila unità.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Amgen (+3,10%), Home Depot (+2,86%), Microsoft (+2,17%) e Salesforce (+1,59%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar, che continua la seduta con -2,85%.

Preda dei venditori United Health, con un decremento del 2,54%.

Si concentrano le vendite su Nike, che soffre un calo del 2,24%.

Vendite su 3M, che registra un ribasso del 2,14%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Intel (+6,84%), Datadog (+6,29%), CrowdStrike Holdings (+5,71%) e Palo Alto Networks (+4,92%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Western Digital, che prosegue le contrattazioni a -9,32%.

Pesante Seagate Technology, che segna una discesa di ben -8,01 punti percentuali.

Seduta negativa per Monolithic Power Systems, che scende del 5,14%.

Sensibili perdite per Marvell Technology, in calo del 4,39%.
Condividi
```