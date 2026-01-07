Wall Street perlopiù all'insegna degli acquisti frazionali ma debole il Dow Jones

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

sanitario

telecomunicazioni

utilities

materiali

energia

Amgen

Home Depot

Microsoft

Salesforce

Caterpillar

United Health

Nike

3M

Intel

Datadog

CrowdStrike Holdings

Palo Alto Networks

Western Digital

Seagate Technology

Monolithic Power Systems

Marvell Technology

(Teleborsa) -mentre illascia sul parterre lo 0,39% e l', si muove intorno alla parità. Positivo il(+0,56%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,5%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,93%),(+0,87%) e(+0,86%). Nel listino, i settori(-1,78%),(-1,48%) e(-1,22%) sono tra i più venduti.Complessivamente in clima risente delle questioni geopolitiche con il presidente degli Stati Uniti Trump che ha riacceso la sua ambizione di, citando le priorità per la sicurezza nazionale nella regione artica e le risorse minerarie inutilizzate dell'isola. Intanto prezzi del petrolio in calo dopo che lo stesso Trump ha detto che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sull'Sul fronte macroeconomico, nell'attesa dei dati sul job report in calendario venerdì, isull'occupazione privata hanno mostrato che i posti di lavoro sono cresciuti meno delle attese a dicembre 2025. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di 41 mila posti di lavoro, dopo i -32 mila del mese precedente. Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 49 mila unità.Tra i(+3,10%),(+2,86%),(+2,17%) e(+1,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,85%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,54%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,24%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,14%.Tra i(+6,84%),(+6,29%),(+5,71%) e(+4,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,32%.Pesante, che segna una discesa di ben -8,01 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 5,14%.Sensibili perdite per, in calo del 4,39%.