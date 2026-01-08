Dow Jones e S&P 500 ripiegano dai massimi, Alphabet supera Apple per market cap

Dow Jones

(Teleborsa) -, in flessione dello 0,94% sul, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 6.921 punti (-0,34%). Senza direzione il(+0,06%); come pure, pressoché invariato l'(-0,04%).L'S&P 500 e il Dow Jones Industrial hanno chiuso la seduta in territorio negativo, nonostante abbiano toccato nuovi record storici nel corso della giornata. Il Nasdaq è stato sostenuto da un balzo del 2,4% di, la società madre di Google, che ha portato ladell'azienda aquella diper la prima volta dal 2019.Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,01%) e(+0,79%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,46%),(-1,90%) e(-1,63%).del Dow Jones,(+3,45%),(+1,44%),(+1,32%) e(+1,22%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,26%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,26%.scende del 2,65%. Calo deciso per, che segna un -2,55%.(+6,43%),(+4,60%),(+4,49%) e(+4,33%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,89%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,24%. In perdita, che scende del 6,71%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,61 punti percentuali.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 71,32K unità)14:30: Bilancia commerciale (preced. -52,8 Mld $)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 3%; preced. 3,3%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1%; preced. 1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 199K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,5%)14:30: Apertura cantieri (preced. 1,31 Mln unità).