Dow Jones e S&P 500 ripiegano dai massimi, Alphabet supera Apple per market cap

Dow Jones e S&P 500 ripiegano dai massimi, Alphabet supera Apple per market cap
(Teleborsa) - Giornata "no" per la Borsa USA, in flessione dello 0,94% sul Dow Jones, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500, che archivia la giornata sotto la parità a 6.921 punti (-0,34%). Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,06%); come pure, pressoché invariato l'S&P 100 (-0,04%).

L'S&P 500 e il Dow Jones Industrial hanno chiuso la seduta in territorio negativo, nonostante abbiano toccato nuovi record storici nel corso della giornata. Il Nasdaq è stato sostenuto da un balzo del 2,4% di Alphabet, la società madre di Google, che ha portato la capitalizzazione dell'azienda a superare quella di Apple per la prima volta dal 2019.

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti sanitario (+1,01%) e telecomunicazioni (+0,79%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori utilities (-2,46%), beni industriali (-1,90%) e materiali (-1,63%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Amgen (+3,45%), Home Depot (+1,44%), Johnson & Johnson (+1,32%) e Salesforce (+1,22%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Caterpillar, che ha archiviato la seduta a -4,26%. Spicca la prestazione negativa di Nike, che scende del 3,26%. Honeywell International scende del 2,65%. Calo deciso per Sherwin Williams, che segna un -2,55%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Intel (+6,43%), Regeneron Pharmaceuticals (+4,60%), CrowdStrike Holdings (+4,49%) e Palo Alto Networks (+4,33%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Western Digital, che ha archiviato la seduta a -8,89%. Sessione nera per CoStar, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,24%. In perdita Seagate Technology, che scende del 6,71%. Pesante Monolithic Power Systems, che segna una discesa di ben -4,61 punti percentuali.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Giovedì 08/01/2026
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 71,32K unità)
14:30 USA: Bilancia commerciale (preced. -52,8 Mld $)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 3%; preced. 3,3%)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1%; preced. 1%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 199K unità)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,5%)

Venerdì 09/01/2026
14:30 USA: Apertura cantieri (preced. 1,31 Mln unità).
