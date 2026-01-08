Dow Jones e S&P 500 ripiegano dai massimi, Alphabet supera Apple per market cap

(Teleborsa) - Giornata "no" per la Borsa USA
, in flessione dello 0,94% sul Dow Jones
, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500
, che archivia la giornata sotto la parità a 6.921 punti (-0,34%). Senza direzione il Nasdaq 100
(+0,06%); come pure, pressoché invariato l'S&P 100
(-0,04%).
L'S&P 500 e il Dow Jones Industrial hanno chiuso la seduta in territorio negativo, nonostante abbiano toccato nuovi record storici nel corso della giornata. Il Nasdaq è stato sostenuto da un balzo del 2,4% di Alphabet
, la società madre di Google, che ha portato la capitalizzazione
dell'azienda a superare
quella di Apple
per la prima volta dal 2019.
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti sanitario
(+1,01%) e telecomunicazioni
(+0,79%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori utilities
(-2,46%), beni industriali
(-1,90%) e materiali
(-1,63%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Amgen
(+3,45%), Home Depot
(+1,44%), Johnson & Johnson
(+1,32%) e Salesforce
(+1,22%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Caterpillar
, che ha archiviato la seduta a -4,26%. Spicca la prestazione negativa di Nike
, che scende del 3,26%. Honeywell International
scende del 2,65%. Calo deciso per Sherwin Williams
, che segna un -2,55%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Intel
(+6,43%), Regeneron Pharmaceuticals
(+4,60%), CrowdStrike Holdings
(+4,49%) e Palo Alto Networks
(+4,33%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Western Digital
, che ha archiviato la seduta a -8,89%. Sessione nera per CoStar
, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,24%. In perdita Seagate Technology
, che scende del 6,71%. Pesante Monolithic Power Systems
, che segna una discesa di ben -4,61 punti percentuali.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Giovedì 08/01/2026
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 71,32K unità)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (preced. -52,8 Mld $)
14:30 USA
: Produttività, trimestrale (atteso 3%; preced. 3,3%)
14:30 USA
: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1%; preced. 1%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 199K unità)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,5%) Venerdì 09/01/2026
14:30 USA
: Apertura cantieri (preced. 1,31 Mln unità).