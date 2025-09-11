New York: in forte denaro Synopsys

fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori

Nasdaq 100

Synopsys

indice dei titoli tecnologici USA

Synopsys

(Teleborsa) - Effervescente il, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,04%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 403,1 USD con tetto rappresentato dall'area 421,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 395,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)