New York: Synopsys in rally

fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori

Synopsys

Nasdaq 100

Synopsys

(Teleborsa) - Rialzo per il, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,24%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 424,2 USD con tetto rappresentato dall'area 452,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 405,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)