New York: Synopsys in rally

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,24%.
Il movimento di Synopsys
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico di Synopsys
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 424,2 USD con tetto rappresentato dall'area 452,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 405,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)