New York: Synopsys in rally

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,24%.

Il movimento di Synopsys, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico di Synopsys suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 424,2 USD con tetto rappresentato dall'area 452,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 405,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
