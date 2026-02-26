Crolla a New York Synopsys

fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori

S&P-500

Synopsys

indice del basket statunitense

Synopsys

(Teleborsa) - A picco il, che presenta un pessimo -5,03%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 438,1 USD. Primo supporto individuato a 420,5. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 455,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)