Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 22:00
24.977 +1,09%
Dow Jones 22:02
49.175 +0,76%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

New York: in forte denaro Verisk Analytics

New York: in forte denaro Verisk Analytics
Ottima performance per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, che scambia in rialzo del 4,87%.
