Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 18:13
24.006 +0,66%
Dow Jones 18:13
46.061 +1,25%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: mette il turbo Centene

Prepotente rialzo per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che mostra una salita bruciante del 12,38% sui valori precedenti.
