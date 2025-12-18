Milano 16:23
44.316 +0,49%
Nasdaq 16:23
25.017 +1,50%
Dow Jones 16:23
48.192 +0,64%
Londra 16:23
9.808 +0,34%
Francoforte 16:23
24.098 +0,57%

Borsa: Mette il turbo il Nasdaq-100, in forte crescita dell'1,56%

L'indice dei titoli tecnologici USA inizia le contrattazioni a 25.031,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Mette il turbo il Nasdaq-100, in forte crescita dell'1,56%
Il Nasdaq-100 passa di mano con un aumento dell'1,56%, dopo aver aperto a quota 25.031,49.
Condividi
```