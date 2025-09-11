Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 20:52
24.008 +0,66%
Dow Jones 20:52
46.084 +1,30%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: rosso per Broadcom

Migliori e peggiori, In breve
New York: rosso per Broadcom
Pressione sulla società tech statunitense, che tratta con una perdita del 2,12%.
Condividi
```