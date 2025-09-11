Milano 17:35
New York: rosso per Netflix

New York: rosso per Netflix
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia attiva nel settore dei video on demand, che sta segnando un calo del 2,59%.

La tendenza ad una settimana di Netflix è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del provider di video online. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Netflix evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.242,9 USD. Primo supporto a 1.198,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.181,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
