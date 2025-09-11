New York: rosso per Netflix

compagnia attiva nel settore dei video on demand

Netflix

Nasdaq 100

provider di video online

Netflix

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,59%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.242,9 USD. Primo supporto a 1.198,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.181,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)