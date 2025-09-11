New York: rosso per Netflix

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia attiva nel settore dei video on demand
, che sta segnando un calo del 2,59%.
La tendenza ad una settimana di Netflix
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del provider di video online
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Netflix
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.242,9 USD. Primo supporto a 1.198,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.181,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)