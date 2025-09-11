Milano
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Tenaris
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Tenaris
Migliori e peggiori
,
In breve
11 settembre 2025 - 09.35
Seduta positiva per il
produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas
, che avanza bene del 2,12%.
Titoli e Indici
Tenaris
+2,32%
