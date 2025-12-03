Milano 14:59
Piazza Affari: andamento sostenuto per Tenaris

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, che lievita del 2,14%.

Il trend di Tenaris mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 17,56 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 17,28. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 17,09.

