Milano 10:38
42.344 -0,21%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:38
9.324 +0,28%
Francoforte 10:38
23.654 -0,21%

Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il cross Euro / Dollaro USA, che conclude in progresso dello 0,31%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1763. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,1704. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,1822.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
