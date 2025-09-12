Milano 17:29
42.524 +0,22%
Nasdaq 17:30
24.065 +0,30%
Dow Jones 17:30
45.911 -0,43%
Londra 17:30
9.287 -0,11%
Francoforte 17:30
23.689 -0,06%

Arista Networks scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in perdita l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,17% sui valori precedenti.
