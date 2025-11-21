New York: performance negativa per Arista Networks

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet
, in flessione del 2,28% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Arista Networks
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Arista Networks
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 114,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 119,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 111,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)