New York: mette il turbo Arista Networks

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,38%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Arista Networks
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Arista Networks
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 126,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 133,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 122,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)