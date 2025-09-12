Energia, Graditi (ENEA): serve integrare tecnologie, fonti e vettori energetici

(Teleborsa) - "L’evoluzione del sistema energetico. L’attuale modello non possiede il necessario livello di flessibilità per essere funzionale a un’economia decarbonizzata".Lo ha affermato oggi a Trevi il, intervenendo alla sessione "Tutto è in rete – Energia, comunità e tecnologia nella nuova transizione" della IX edizione delle "", che quest’anno ha come titolo "". L’iniziativa è promossa da, in collaborazione con l’Associazione italiana dei collaboratori parlamentari e l’agenzia di stampa Askanews."Per mantenere adeguati livelli di sicurezza e resilienza, il sistema energetico del futuro, caratterizzato dalla crescita della generazione distribuita, dovrà integrare tecnologie, fonti, vettori e soluzioni smart orientate a rendere il sistema sempre più flessibile", ha proseguito Graditi. "Tale approccio – aggiunge – potrà, promuovendo tecnologie e soluzioni basate su IA, IoT, Big Data e blockchain, sia per implementare il monitoraggio e il controllo dei sistemi e delle infrastrutture sia per l’analisi dei dati strategici, fino ad arrivare alla creazione di nuove economie (token e sharing economy)"."La realizzazione di un sistema energetico con un maggiore grado di integrazione e smartizzazione rappresenta, inoltre, unnell’approvvigionamento energetico, contribuendo all’equilibrio e alla flessibilità del sistema attraverso la produzione decentralizzata", ha concluso Graditi.Le "Giornate dell’energia e dell’economia circolare" sononell’ottica di una visione condivisa sull’economia verde.