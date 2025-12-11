UE, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al 49,3% nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre
del 2025, il 49,3% dell'elettricità netta prodotta nell'UE
proveniva da fonti energetiche rinnovabili
, con un aumento del 3,8% rispetto al 47,5% registrato nello stesso trimestre del 2024.
Tra i paesi dell'UE, nel terzo trimestre del 2025, la Danimarca
, con il 95,9%, ha registrato la quota più elevata
di energie rinnovabili nell'elettricità netta prodotta, seguita da Austria
(93,3%) ed Estonia
(85,6%). Le quote più basse di energie rinnovabili sono state registrate a Malta (16,6%), Repubblica Ceca (19,7%) e Slovacchia (21,1%).
In 21 paesi dell'UE, la quota di fonti energetiche rinnovabili nella produzione netta di elettricità è aumentata nel terzo trimestre del 2025. I maggiori incrementi
su base annua sono stati registrati in Estonia
(+20,6 punti percentuali), Lettonia
(+18,9 pp) e Austria
(+16,3 pp).
La maggior parte dell'elettricità generata da fonti rinnovabili proveniva da energia solare
(38,3%), eolica
(30,7%) e idroelettrica
(23,3%), seguita da combustibili rinnovabili (7,2%) e geotermica (0,5%).