UE, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al 49,3% nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2025, il 49,3% dell'elettricità netta prodotta nell'UE proveniva da fonti energetiche rinnovabili, con un aumento del 3,8% rispetto al 47,5% registrato nello stesso trimestre del 2024.

Tra i paesi dell'UE, nel terzo trimestre del 2025, la Danimarca, con il 95,9%, ha registrato la quota più elevata di energie rinnovabili nell'elettricità netta prodotta, seguita da Austria (93,3%) ed Estonia (85,6%). Le quote più basse di energie rinnovabili sono state registrate a Malta (16,6%), Repubblica Ceca (19,7%) e Slovacchia (21,1%).

In 21 paesi dell'UE, la quota di fonti energetiche rinnovabili nella produzione netta di elettricità è aumentata nel terzo trimestre del 2025. I maggiori incrementi su base annua sono stati registrati in Estonia (+20,6 punti percentuali), Lettonia (+18,9 pp) e Austria (+16,3 pp).

La maggior parte dell'elettricità generata da fonti rinnovabili proveniva da energia solare (38,3%), eolica (30,7%) e idroelettrica (23,3%), seguita da combustibili rinnovabili (7,2%) e geotermica (0,5%).
