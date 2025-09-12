Milano 10:42
42.286 -0,35%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:42
9.322 +0,26%
Francoforte 10:42
23.637 -0,28%

Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo avanza in maniera frazionale, arrivando a 316,27 punti.
Condividi
```