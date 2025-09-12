Milano
17:29
42.524
+0,22%
Nasdaq
17:31
24.071
+0,33%
Dow Jones
17:31
45.910
-0,43%
Londra
17:30
9.287
-0,11%
Francoforte
17:30
23.689
-0,06%
Venerdì 12 Settembre 2025, ore 17.48
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Food & Beverage
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
12 settembre 2025 - 17.00
Cede alle vendite il
settore Alimentare europeo
, che retrocede a 437,32 punti.
Titoli e Indici
Euro Stoxx Food & Beverage
-0,54%
