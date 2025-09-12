Milano 15:23
42.458 +0,06%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 15:23
9.327 +0,31%
Francoforte 15:23
23.694 -0,04%

Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
In lieve calo l'indice bancario europeo, che continua la giornata sotto la parità a 231,17 punti.
