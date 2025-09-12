Londra: preme sull'acceleratore Fresnillo

(Teleborsa) - Grande giornata per il leader mondiale dell'argento
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,46%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Fresnillo
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 23,18 sterline e primo supporto individuato a 22,51. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 23,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)