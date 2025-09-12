New York: balza in avanti Palantir Technologies

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,46%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Palantir Technologies
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,91%, rispetto a +1,99% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
La situazione di medio periodo di Palantir Technologies
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 172,2 USD. Supporto visto a quota 166. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 178,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)