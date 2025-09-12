Milano 17:35
New York: balza in avanti Palantir Technologies

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,46%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Palantir Technologies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,91%, rispetto a +1,99% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


La situazione di medio periodo di Palantir Technologies resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 172,2 USD. Supporto visto a quota 166. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 178,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
