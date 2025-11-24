Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

New York: in forte denaro Palantir Technologies

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che passa di mano con un aumento del 5,96%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Palantir Technologies, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Palantir Technologies mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 159,1 USD con area di resistenza individuata a quota 166,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 154,2.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
