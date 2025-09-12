New York: calo per ARM Holdings

società tech inglese che progetta chip

ARM Holdings

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società tech inglese che progetta chip, con una flessione del 2,16%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione ad ARM Holdings rispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo di ARM Holdings sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 154,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 149,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 159,6.