New York: calo per Charles River Laboratories International

Composto ribasso per Charles River Laboratories International, in flessione del 3,66% sui valori precedenti.
