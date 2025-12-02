Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 22:00
25.556 +0,84%
Dow Jones 22:02
47.474 +0,39%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

New York: seduta molto difficile per International Paper

Migliori e peggiori
New York: seduta molto difficile per International Paper
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore mondiale di carta ed imballaggi, che esibisce una perdita secca del 3,88% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di International Paper è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 37,15 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 38,44. L'indebolimento di International Paper è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 36,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```