New York: seduta molto difficile per International Paper

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore mondiale di carta ed imballaggi
, che esibisce una perdita secca del 3,88% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di International Paper
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 37,15 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 38,44. L'indebolimento di International Paper
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 36,62.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)