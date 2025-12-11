Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 21:20
25.666 -0,43%
Dow Jones 21:20
48.726 +1,39%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

New York: si concentrano le vendite su International Flavors & Fragrances

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su International Flavors & Fragrances
Sottotono il fornitore di aromi e profumi per i settori alimentare, bevande e prodotti per la casa, che passa di mano con un calo del 3,77%.
Condividi
```