New York: in rally Charles River Laboratories International

(Teleborsa) - Grande giornata per Charles River Laboratories International
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,40%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Charles River Laboratories International
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario tecnico di Charles River Laboratories International
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 181,2 USD con area di resistenza individuata a quota 186,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 178,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)