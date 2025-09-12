Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 19:34
24.083 +0,38%
Dow Jones 19:34
45.920 -0,41%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

New York: giornata depressa per Old Dominion Freight Line

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società specializzata nei servizi di trasporto su camion, che tratta con una perdita del 2,64%.

La tendenza ad una settimana di Old Dominion Freight Line è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 143,9 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 148,2. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 152,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
