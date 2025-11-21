New York: Old Dominion Freight Line in rally

società specializzata nei servizi di trasporto su camion

(Teleborsa) - Brilla la, che passa di mano con un aumento del 5,89%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 129,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 136,1. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 124,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)