New York: scambi negativi per Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, che presenta una flessione del 2,01%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Old Dominion Freight Line
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Old Dominion Freight Line
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Old Dominion Freight Line
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 150,9 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 147,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 154,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)