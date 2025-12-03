New York: sviluppi positivi per Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Grande giornata per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,44%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Old Dominion Freight Line
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Old Dominion Freight Line
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di breve periodo di Old Dominion Freight Line
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 150,4 USD. Rischio di discesa fino a 143 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 157,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)