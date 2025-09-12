Milano 17:29
42.524 +0,22%
Nasdaq 17:32
24.076 +0,35%
Dow Jones 17:32
45.922 -0,40%
Londra 17:30
9.287 -0,11%
Francoforte 17:30
23.689 -0,06%

New York: in bella mostra Super Micro Computer

Migliori e peggiori, In breve
New York: in bella mostra Super Micro Computer
Protagonista il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,24%.
Condividi
```